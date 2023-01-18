Собянин: Технополис «Москва» становится главной производственной площадкой города

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» исполняется 17 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 18 января.

— Больше 200 компаний, из них 90 — резиденты. Он постепенно становится главной производственной площадкой нашего города. Сегодня в ОЭЗ свыше 12 тысяч рабочих мест. В ближайшие годы число работающих вырастет еще на несколько тысяч человек, — сказал глава города.

Он добавил, что в ОЭЗ с момента ее создания отрылось пять площадок, где производят радиоаппаратуру, медоборудование, разрабатывают новые материалы, энергоэффективные решения и программное обеспечение.

Резидентам доступен ряд льгот, среди них — освобождение на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль для них составляет 2 процента. За девять месяцев прошлого года компании-резиденты направили в свое развитие 23,8 миллиарда рублей, написал Собянин в Telegram-канале.

Порядка 20 компаний — резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва» вошло в состав межотраслевого кластера электромобилестроения. В настоящее время проводятся переговоры по привлечению дополнительных предприятий сферы электромобилестроения на площадки ОЭЗ.