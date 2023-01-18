ООН призвала привлекать частный бизнес для экспорта удобрений из России и Украины

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал привлекать частный сектор для осуществления экспорта продовольствия и удобрений из России и Украины.

— Без создания условий для массового привлечения частного сектора невозможно достичь глобальной продовольственной безопасности. А для этого нам необходимо сотрудничество с частным сектором, чтобы экспорт украинских и российских продуктов питания и удобрений оставался бесперебойным и доступным, — сказал генсек на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он добавил, что под частным сектором подразумевает таких участников, как банковский сектор, трейдеров и поставщиков. Страховой сектор в кризисный период помог поддержать логистическую работу судов из России, а также с Украины, цитирует Гутерреша ТАСС.

До этого генсек ООН сообщил, что возможность продвижения серьезных мирных переговоров между Россией и Украиной в настоящее время отсутствует. Он выразил мнение, что остается только ждать и не изменять принципам международного права.