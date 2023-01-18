Гутерреш заявил об отсутствии возможностей для продвижения переговоров по Украине

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Возможность продвижения серьезных мирных переговоров между Россией и Украиной в настоящее время отсутствует. Такое мнение в среду, 18 января, выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что остается только «ждать» и не изменять принципам международного права.

— Я не думаю, что сейчас есть шанс продвигать серьезные переговоры или посредничать в их проведении. Так что нам надо ждать и четко придерживаться принципов. А наши принципы — это международное право, — приводит слова генсека организации ТАСС.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев законодательно исключает для себя возможность переговоров с российской стороной. Какие законы «мешают» Киеву начать переговоры с Москвой, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит принять решение о возобновлении мирных переговоров с российской стороной. При этом страны Запада якобы не могут оказать на него влияние в данном вопросе.