Путин заявил о неизбежности победы России

Фото: Администрация президента РФ

Победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна. Об этом в среду, 18 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

— С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, — сказал глава государства.

По мнению Путина, победу России обеспечивают сплоченность народа, а также мужество российских солдат в зоне СВО и работа оборонно-промышленного комплекса, передает официальный сайт Кремля.

Недавно российская армия задействовала новейший танк Т-90М во время спецоперации на Херсонском направлении. Командир танка Руслан рассказал, что за несколько месяцев применения Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и очень удобная машина.

До этого Путин сообщил, что вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшие сроки. Лидер подчеркнул, что оборонная промышленность «сейчас загружена», специалисты работают в три смены, поскольку продукция предприятий ОПК «в высшей степени востребована».