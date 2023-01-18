Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин заявил о неизбежности победы России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин заявил о неизбежности победы России
Фото: Администрация президента РФ

Победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна. Об этом в среду, 18 января, заявил президент РФ Владимир Путин.

— С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы, — сказал глава государства.

По мнению Путина, победу России обеспечивают сплоченность народа, а также мужество российских солдат в зоне СВО и работа оборонно-промышленного комплекса, передает официальный сайт Кремля.

Недавно российская армия задействовала новейший танк Т-90М во время спецоперации на Херсонском направлении. Командир танка Руслан рассказал, что за несколько месяцев применения Т-90М «Прорыв» зарекомендовал себя как надежная и очень удобная машина.

До этого Путин сообщил, что вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшие сроки. Лидер подчеркнул, что оборонная промышленность «сейчас загружена», специалисты работают в три смены, поскольку продукция предприятий ОПК «в высшей степени востребована».

Украина Россия Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте