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Путин распорядился ликвидировать очереди в детские сады

Евгений Белоусов
Общество
Путин распорядился ликвидировать очереди в детские сады
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин распорядился уже в этом году ликвидировать очереди в детские сады в стране.

— Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100 процентов желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения, — сказал глава государства во время посещения Обуховского завода, который входит в концерн «Алмаз-Антей».

По данным Путина, на сегодняшний день в стране насчитывается 64 региона, где на 100 процентов удовлетворены данные потребности, передает официальный сайт Кремля.

С момента реализации программы материнского капитала более 8,2 миллиона российских семей воспользовались им для улучшения жилищных условий. Около 5,4 миллиона семей применили средства для частичного или полного погашения кредитов.

До этого сообщалось, что Социальный фонд России одобрил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Новая практика заменила нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки.

Россия Детские сады Владимир Путин
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