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Минобороны Канады сообщило о передаче 200 бронеавтомобилей на Украину

Лала Манушакян

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны Канады сообщило о передаче 200 бронеавтомобилей на Украину
Фото: Unsplash

Глава Минобороны Канады Анита Ананд сообщила в ходе визита в Киев о передаче Украине 200 бронеавтомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе канадского правительства в среду, 18 января.

— Министр обороны Анита Ананд пребывает с визитом в Киеве, на Украине, чтобы подтвердить непоколебимую солидарность Канады с Украиной и встретиться с украинскими чиновниками, в том числе с министром обороны Алексеем Резниковым. Министр Ананд объявила, что Канада передаст Украине 200 бронеавтомобилей Senator, — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая помощь, которая оценивается в 67 миллионов долларов, была принята в связи с запросом властей Киева.

До этого стало известно, что Пентагон использует запас боеприпасов американского производства на складах в Израиле для поставки снарядов Украине калибром 155 миллиметров.

Также в опубликованной The New York Times статье указано, что власти Америки и Израиля договорились о поставке киевскому режиму около 300 тысяч снарядов. Так, 50 процентов из общего числа боетехники уже были отправлены на территорию Европы.

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