«Запад немного устал»: Моравецкий описал состояние партнеров Украины

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Западные страны устали от конфликта на Украине. Об этом в среду, 18 января, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

— Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива... а Запад немного устал, — цитирует Моравецкого ТАСС.

По мнению политика, несмотря на то что многие мировые лидеры высоко оценивают роль Варшавы в предоставлении помощи Киеву, «присутствует также что-то такое, как усталость». Моравецкий добавил, что несколько месяцев назад дискуссия об украинском кризисе велась на «другом эмоциональном уровне».

До этого журналисты британской газеты The Guardian заявили, что Украина должна получить не менее 100 танков от западных стран, чтобы провести контрнаступление на российские позиции на востоке страны.

Начальник Генерального штаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс заявил, что поставки британских танков в зону боевых действий на Украине могут привести к временному ослаблению армии островного государства.

Он считает, что британская армия станет «временно слабее», поскольку передача танков Киеву повлияет на возможности самого королевства по реагированию на угрозы.