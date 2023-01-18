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Приметы и советы

С научной точки зрения: эксперт рассказал, в чем особенность крещенской воды

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
С научной точки зрения: эксперт рассказал, в чем особенность крещенской воды
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Принято считать, что в ночь на Крещение вода становится обладательницей чудодейственных свойств. Этот вопрос изучался и с научной точки зрения. Результаты исследования в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыл председатель правления «Ассоциации производителей питьевой воды в розлив» Артем Старостин.

По словам эксперта, в 2007 году в лаборатории питьевого водоснабжения НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН было изучено несколько образцов воды из городского водопровода. И результат этого опыта был поражающим.

— Начиная с 17 января специалисты наблюдали увеличение в воде уровня ион-радикалов. Количество заряженных частиц увеличивалось вместе с показателем кислотности pH. Максимальное количество этих элементов было зафиксировано к вечеру 18 января. При этом сама вода приобрела равномерную и равновесную структуру. В экспериментальных образцах воды обнаружили процесс регулировки метаболизма клетки. В частности, органического соединения, которые отвечают за снабжение энергией мышечных, нервных и других клеток. Уже к утру 19 января электромагнитные свойства воды начали уменьшаться, а 20 января показатели пришли в норму, — рассказал Старостин.

Причинами таких изменений воды на Земле ученые давно считают космические процессы, влияние магнитных бурь, пояснил эксперт.

— Но почему изменение воды регулярно происходит именно в крещенские дни, не ясно до сих пор, — уточнил Старостин.

Он также рассказал, что некоторые производители автоматов воды на розлив снабжают храмы на крещенские праздники, чтобы потребители были уверены, что освященная вода изначально качественной и полезной, так как ее качество влияет на здоровье человека.

Согласно традициям, крещенское утро начинают, выпив святой воды. На ночь воду можно вынести на мороз. Считается, что талая вода приобретает особые свойства.

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