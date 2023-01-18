Клишас оценил идею Володина о запрете госслужбы не служившим в армии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Предложение о запрете на госслужбу и участие в выборах для граждан, не имеющих военно-учетной специальности и не служивших в армии, нуждается в тщательной проработке. Об этом в среду, 18 января, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Возможность ограничения избирательных прав граждан в зависимости от факта прохождения ими военной службы отечественным нормативным регулированием не предусмотрена. Отсутствие такого ограничения отвечает конституционному требованию, — сказал сенатор.

Клишас в Telegram-канале отметил неясность того, как подобный запрет, если его ввести, будет соответствовать конституционным принципам России, а также позициям Конституционного суда по недопущению чрезмерного ограничения прав граждан.

С предложением сделать службу в армии обязательным условием для принятия на государственную службу в России выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что наличие военно-учетной специальности или служба в ВС России должны быть обязательными условиями для участия в выборах депутатов Госдумы, работы в судебной системе и органах прокуратуры.