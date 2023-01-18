Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Госдума приняла проект о повышении в 133 раза цены лицензий для операторов связи

Евгений Белоусов
Экономика
Госдума приняла проект о повышении в 133 раза цены лицензий для операторов связи
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении цены лицензий для операторов связи в 133 раза.

Согласно документу, цена лицензий вырастет с 7,5 тысячи до 1 миллиона рублей. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс, отмечается на сайте Госдумы.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что нововведение решит проблему с телефонными мошенниками в России. Рынок операторов связи, по его мнению, должен стать прозрачным, а недобросовестным игрокам следует уйти с поля, передает Telegram-канал «Дума ТВ».

Недавно стало известно, что ФАС России начала расследование по факту повышения тарифов сотовой связи у абонентов операторов «Мегафон» и Tele2.

Московский регион обладает одним из лучших покрытий мобильной связи. Но все же иногда пользователи сталкиваются с разного рода трудностями: интернет тормозит или совсем не слышно собеседника.

И возникает вопрос: а что, если оператор специально занижает скорость и ухудшает связь? Такого рода мысли порождают мифы. О трех наиболее популярных — в материале «Вечерней Москвы».

Госдума Законы оператор связи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте