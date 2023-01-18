Госдума приняла проект о повышении в 133 раза цены лицензий для операторов связи

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении цены лицензий для операторов связи в 133 раза.

Согласно документу, цена лицензий вырастет с 7,5 тысячи до 1 миллиона рублей. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс, отмечается на сайте Госдумы.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что нововведение решит проблему с телефонными мошенниками в России. Рынок операторов связи, по его мнению, должен стать прозрачным, а недобросовестным игрокам следует уйти с поля, передает Telegram-канал «Дума ТВ».

Недавно стало известно, что ФАС России начала расследование по факту повышения тарифов сотовой связи у абонентов операторов «Мегафон» и Tele2.

Московский регион обладает одним из лучших покрытий мобильной связи. Но все же иногда пользователи сталкиваются с разного рода трудностями: интернет тормозит или совсем не слышно собеседника.

И возникает вопрос: а что, если оператор специально занижает скорость и ухудшает связь? Такого рода мысли порождают мифы. О трех наиболее популярных — в материале «Вечерней Москвы».