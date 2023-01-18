Более 30 храмов Москвы дополнительно обеспечили питьевой водой к Крещению

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Москва, Новозаводская улица, 6 Карта всех событий

К Крещению в городе дополнительно обеспечили питьевой водой 32 храма. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В 14 церквях и храмовых комплексах организовано временное водоснабжение, среди них приходы храмов Покрова Пресвятой Богородицы в Филях и иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» в Конькове, — говорится в сообщении.

В храмах, в которых нет технической возможности прокладки временных трубопроводов, воду доставляют в автоцистернах. Среди них: Храм Святой Равноапостольной Нины в Черемушках и Святого великомученика Георгия в городском округе Московский, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

В Москве организовано 50 майн и 13 купелей на 46 площадках. Во время мероприятий, связанных с крещенскими купаниями, на местах будут дежурить сотрудники спасательных служб и пожарные.

Места для крещенских купаний организуют на водоемах в девяти парках Москвы 18 и 19 января. Так, в парке «Сокольники» присоединиться к крещенским купаниями можно будет на Нижнем Майском пруду, там установят две купели площадью 3 на 1,2 метра.