Рейс Москва — Гоа из-за пьяного дебошира экстренно сел в Узбекистане

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Рейс «Аэрофлота» Москва — Гоа совершил экстренную посадку в Узбекистане. Об этом в среду, 18 января, сообщил представитель Uzbekistan Airports.

— Экипаж рейса «Аэрофлота» AFL-236 Москва — Гоа запросил экстренную посадку в запасном аэропорту Ургенча. Причина — пьяный дебошир на борту самолета, — сказал он.

Уточняется, что пьяным дебоширом оказался россиянин. Экстренная посадка самолета прошла в штатном порядке.

Поднявшаяся на борт полиция задержала дебошира и доставила его в аэропорт. Сам самолет вскоре вновь должен подняться в воздух со всеми оставшимися пассажирами, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что пассажир, который летел из Южно-Сахалинска в Новосибирск, устроил дебош на борту самолета. Он подрался со стюардессой.

В ноябре 2022 года житель Ленинградской области Анвар Ниязов избил мужчину во время выполнения рейса Москва — Санкт-Петербург после ссоры из-за тесноты в салоне самолета. Инцидент произошел в самолете «Аэрофлота», как утверждается, Ниязов работает врачом УЗИ.