Летчик-инструктор назвал возможную причину крушения вертолета под Киевом

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Причиной падения вертолета в Броварах Киевской области могла стать неопытность экипажа. Об этом в среду, 18 января, рассказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

По словам специалиста, на пути воздушного судна могло возникнуть какое-то препятствие, например, высоковольтные провода. Все это усугубляется еще наличием того фактора, что вертолет летел на предельно малой высоте, что небезопасно.

Эксперт также выразил мнение, что экипаж опасался подниматься выше, поскольку в таком случае увеличивалась вероятность обнаружения российскими радарами.

— Небо Украины мы закрыли для полетов всех самолетов, кроме наших. Любой самолет или вертолет, который поднялся, для нас — это цель, — цитируют слова Красноперова «Известия».

Напомним, глава украинского МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин погибли 18 января при крушении вертолета в Броварах Киевской области. После падения вертолета на объект социальной инфраструктуры воздушное судно загорелось.

В свою очередь пресс-служба Министерства внутренних дел Украины обнародовала список погибших при крушении вертолета в Броварах сотрудников ведомства и экипажа судна.