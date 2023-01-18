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Выставку Музея Победы «Освенцим. Правда» увидят в Польше

Евгений Жуков
Общество
Выставку Музея Победы «Освенцим. Правда» увидят в Польше
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Консульство России в Кракове разместило на своем сайте выставку Музея Победы «Освенцим. Правда», она переведена на английский и польский языки. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 18 января.

По словам директора Музея Победы, заместителя секретаря Общественной палаты России Александра Школьника, у людей должно выработаться четкое понимание «античеловеческой сущности нацизма».

Решение о создании виртуальной выставки было принято руководством культурной площадки в августе прошлого года в ответ на принудительное закрытие экспозиции Музея Победы в польском «Аушвиц-Биркенау».

Данный мультимедийный проект состоит из четырех разделов, которые полностью соответствуют экспозиции «Трагедия. Мужество. Освобождение» в названном польском музее.

Экспозиция следует хронологическому порядку, рассказывая о строительстве лагеря, о том, как туда поступали первые военнопленные, как на них испытывали смертельный газ «Циклон Б», о подпольной организации, единственном массовом побеге из этого лагеря, об освобождении войсками Красной Армии и спасении узников советскими медиками.

До этого стало известно, что выставка «Искра надежды» открылась в Музее Победы в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Посетители смогут увидеть около 100 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также из собраний школьных музеев и частных коллекций потомков полководцев.

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