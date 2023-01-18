В Иванове застрелили мужчину возле здания местного главка полиции

Фото: Telegram-канал ГУ МВД по Ивановской области

В Иванове на улице застрелили местного жителя около местного управления МВД. Об этом в среду, 18 января, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Ивановской области.

— На улице Кузнецова погиб 32-летний мужчина. Обстоятельства его смерти изучают сотрудники аппарата Управления уголовного розыска, эксперты-криминалисты, — сказано в сообщении ведомства.

Мужчина вышел из одного из магазинов на улице Кузнецова. К нему подъехал автомобиль, из окна в него выстрелили несколько раз, предположительно, из пистолета Макарова.

Пострадавший скончался на месте. Убийца скрылся на машине, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

17 января сообщалось, что на северо-востоке столицы мужчина жестоко убил своего собутыльника. Преступление произошло в квартире жилого дома на Печерской улице 16 января. Двое знакомых распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора.