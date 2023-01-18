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Приметы и советы

Ургант и Познер дадут концерт 23-го февраля

Юлия Курганова
Общество
Ургант и Познер дадут концерт 23-го февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер давно не дают публичных концертов, но уже 23-го февраля ожидается их выступление. Они будут радовать поклонников на Кипре.

В Лимасоле пройдет концерт «Путешествия Познера и Урганта». Входные билеты стоят 50-350 евро, и их уже активно покупают, указано на кипрском сайте-афише. Подробностей выступления мало, но, судя по анонсу, публика пообщается с пропавшими с радаров звездами.

— Встреча с Владимиром Познером и Иваном Ургантом — это уникальная возможность напрямую пообщаться с яркими интеллектуалами настоящего времени и услышать их размышления и откровения. Вас ждет атмосфера шоу «Вечерний Ургант», — завлекают организаторы концерта, сообщает портал Blitz.

Актер Оскар Кучера в интервью высказался касательно роли ведущего Ивана Урганта на российском телевидении. Так, 48-летний артист восхищался талантом коллеги. Он иронично добавил, что с удовольствием принял бы предложение федерального канала создать шоу «Вечерний Кучера». После разговора Кучере начали звонить представители СМИ и уточнять, правда ли, что он готов заменить Урганта.

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