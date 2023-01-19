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Народный календарь. Почему 22 января нужно обязательно посетить баню

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Почему 22 января нужно обязательно посетить баню
Фото: depositphotos

Православная церковь 22 января чтит память святителя Филиппа (1507–1569), митрополита Московского и всея России.

В этот день в народе было принято идти в баню, чтобы отмыть себя от всех святочных грехов, в частности, от праздничной беспечности. Так, согласно поверьям, у банника, обитающего в бане духа, можно было взять шапку-невидимку. Для этого необходимо было зайти в парилку самым последним и под подошву левого сапога положить крестик, а потом сесть лицом к стене и бранить все на свете.

Помимо этого, верили, что волшебную вещицу в этот день можно просто найти при посещении парной, потому что банник оставляет ее хорошим людям.

Приметы погоды:

Ясный день — к хорошему урожаю.

Вороны и галки сидят на верхушках деревьев — к морозам, на снегу — к оттепели.

Кошка на печь залезает — к похолоданию, лежит кверху брюхом — к потеплению, точит когти об дерево — к ветреной погоде, спит целый день — к теплу.

Именины отмечают: Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

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