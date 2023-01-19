Autonews: В автосалонах появились первые электрические «Москвичи-3е»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В автосалонах стали появляться первые электрические автомобили «Москвич-3е». Пока что новые кроссоверы можно забронировать, но для этого нужно будет оставить предоплату в размере 10 тысяч рублей.

Цена нового автомобиля — 3,5 миллиона рублей. Машина получила электрический двигатель мощностью 68 лошадиных сил, без подзарядки она может проехать 410 километров. Всего в этом году планируется выпустить около 10 тысяч таких автомобилей.

Кроссовер «Москвич-3» с двигателем внутреннего сгорания в базовой комплектации завод оценил в 1,97 миллиона рублей. Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич-3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта, сообщает портал Autonews.

В конце декабря прошлого года дилерские центры в Москве начали продажи электрической версии «Москвича-3». Что представляет собой новый автомобиль, будет ли он востребован и есть ли возможность приобрести его в данный момент — читайте в материале «Вечерней Москвы».