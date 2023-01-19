На территории церкви на севере Москвы загорелась постройка на площади 400 «квадратов»

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Москва, Кронштадтский бульвар, вл24к1 Карта всех событий

Загорелась постройка, которая находится на территории церкви на севере столицы. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 19 января, сообщил источник в экстренных службах города.

Пожар случился на Кронштадтском бульваре, владение 24, корпус 1.

— Приблизительная площадь пожара составляет около 400 квадратных метров, — уточнил источник «ВМ».

17 января сообщалось, что сотрудники Росгвардии на западе Москвы эвакуировали людей из загоревшегося автобуса и потушили пламя. Инцидент произошел на Рублевском шоссе. Следуя по пути патрулирования, экипаж Росгвардии заметил, что у следующего впереди автобуса загорелось заднее колесо. Они остановили транспортное средство и, эвакуировав водителя и пассажиров, потушили возгорание.

Еще девять человек были спасены сотрудниками МЧС из горящего дома на севере столицы. Пожар произошел в доме № 18 в 3-м Новомихалковском проезде. В результате возгорания некоторые жители подъезда не могли покинуть помещение, но сотрудники ведомства вовремя пришли на помощь людям.