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Военный дипломат Бартош: Польские наемники воюют на Украине, чтобы захватить территорию

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Военный дипломат Бартош: Польские наемники воюют на Украине, чтобы захватить территорию
Фото: gur.gov.ua

Наемники из Польши пришли в украинские войска не для поддержки Киева, а чтобы вернуть свои территории. Об этом заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат Александр Бартош.

— Отношения между украинскими военными и поляками, которые приехали для ведения боевых действий, напряженные и уходят корнями в далекое историческое прошлое. Украинцы понимают, что поляки прибыли вовсе не для защиты демократии их страны, а преследуя свои цели. Они хотят оккупировать часть территории на западе Украины, которую считают исторически своими землями. Польская пресса уже даже стала показывать карты, на которых Львов и часть районов Западной Украины принадлежат им, — высказался он.

Аналитик отметил, что поляки всегда с презрением относились к украинцам: «считали их холопами», подавляли язык и культуру.

По словам Бартоша, украинский президент Владимир Зеленский хватается за соломинку, поэтому пытается привлечь поляков на сторону Украины, предоставляя им определенные преимущества в стране. Дипломат считает, что это является преступлением против народа, передает портал Ura.ru.

В Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников. Об этом 18 января сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

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