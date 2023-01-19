Аналитики выяснили, какими гаджетами москвичи пользовались чаще всего в 2022 году

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Самыми востребованными гаджетами для москвичей в ушедшем году стали смартфоны, вайфай-роутеры и ноутбуки. Об этом рассказал руководитель продукта «Аналитика» Департамента информационных технологий города Москвы Иван Бутурлин.

— По итогам прошлого года самым часто используемым устройством стал смартфон. Для большинства опрошенных он является альтернативой компьютеру: с его помощью жители узнают новости и решают повседневные задачи, — отметил он.

Количество владельцев смартфонов увеличилось с 91 до 95 процентов, а 89 процентов уверены, что не смогут обойтись без него в обычной жизни. Также у каждого третьего жителя есть умная колонка, а популярность очков виртуальной реальности, фитнес-браслетов и кнопочных телефонов, наоборот, снижается.

В 2022 году в столице оцифровали свыше 100 новых услуг. Так, записаться к врачу, вызвать мастера, оплатить счета, узнать график отключения воды теперь можно с помощью мобильных приложений, в частности «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 600 москвичей в прошлом году зарегистрировались на портале mos.ru, тем самым увеличив общее число аккаунтов за все время работы сайта более чем на 15,1 миллиона. За прошедший год на портале появились новые услуги, сервисы и другие полезные функции для разных категорий пользователей.