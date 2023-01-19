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Краткосрочные группы для москвичей с ментальными особенностями появились в социальных домах

Лейла Алиева
Город
Краткосрочные группы для москвичей с ментальными особенностями появились в социальных домах
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Для горожан с особенностями ментального развития в столице появилась возможность посещать дневные группы в социальных домах. Об этом в четверг, 19 января, сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Оксана Шалыгина.

— Дневные отделения сейчас работают при центре сопровождаемого проживания «Гурьевский», социальных домах «Чертаново» и «Лосиноостровский» и психоневрологическом интернате № 23. Их посещают ежедневно около 70 человек. В это время их родственники работают, занимаются домашними делами, — рассказала она.

Группы краткосрочного пребывания можно посещать до четырех часов. На данный момент такой формат тестируется, а по итогам этого будут приниматься решения о масштабировании дневных отделений с возможностями посещения на весь день и на более короткий срок на весь город.

В таком отделении работают специалисты по социальной реабилитации, а также психологи, которые помогают развивать полезные навыки у подопечных: готовка, уход за собой, корректное поведение и коммуникабельность, передает официальный сайт мэра Москвы.

Более 1,3 тысячи сотрудников социальных домов и геронтологических центров повысили квалификацию в Центре компетенций, а также переобучились по профессии современным стандартам ухода и получили свидетельства государственного образца в прошлом году.

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