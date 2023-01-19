Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Активные граждане выбрали кафе и магазины с лучшим праздничным оформлением

Лейла Алиева
Город
Активные граждане выбрали кафе и магазины с лучшим праздничным оформлением
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов предприятий сферы торговли и услуг. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Всего было представлено пять номинаций — «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг». В каждой из них москвичи выбрали по три победителя.

За первое место предприятия получат по пять миллионов рублей, за второе — три миллиона, а за третье — два миллиона рублей. Так, в номинации «Лучшее оформление несетевого магазина» победителем стал магазин «Цветы и куклы», а среди сетевых — магазин «Дом фарфора», передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование касательно русского названия для системы оплаты проезда по лицу Face Pay. В качестве лучшего варианта горожане выбрали название «Система биометрической оплаты» — за него свои голоса отдал 21 процент респондентов.

Активный гражданин Электронное голосование Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте