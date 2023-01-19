Активные граждане выбрали кафе и магазины с лучшим праздничным оформлением

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Участники проекта «Активный гражданин» выбрали победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов предприятий сферы торговли и услуг. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Всего было представлено пять номинаций — «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг». В каждой из них москвичи выбрали по три победителя.

За первое место предприятия получат по пять миллионов рублей, за второе — три миллиона, а за третье — два миллиона рублей. Так, в номинации «Лучшее оформление несетевого магазина» победителем стал магазин «Цветы и куклы», а среди сетевых — магазин «Дом фарфора», передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование касательно русского названия для системы оплаты проезда по лицу Face Pay. В качестве лучшего варианта горожане выбрали название «Система биометрической оплаты» — за него свои голоса отдал 21 процент респондентов.