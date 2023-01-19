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Москвичи сдали более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции «Елочный круговорот»

Александр Афонин
Город
Москвичи сдали более 14 тысяч хвойных деревьев в рамках акции «Елочный круговорот»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Жители столицы сдали более 14 тысячи хвойных деревьев на утилизацию в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 19 января.

— В городе с 2 января по 26 февраля проходит ставшая уже традиционной акция «Елочный круговорот», в рамках которой можно сдать новогодние деревья в пункты приема, откуда они отправятся на переработку. Москвичи уже сдали более 14 тысяч хвойных, — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Экологическая акция проводится в столице уже в восьмой раз. В этом сезоне горожане могут сдать хвойные деревья в 600 пунктов приема, расположенных во всех округах, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого в Московском зоопарке подвели итоги акции по сбору новогодних деревьев. С 1 по 8 января для обитателей зоосада привезли около тысячи елей и пихт, которые будут использованы в качестве лакомства и игрушек для животных.

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