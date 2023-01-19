Аналитик Зуборев пояснил, зачем ЦБ установил официальные курсы рубля еще к девяти валютам

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Старший аналитик Никита Зуборев рассказал, почему Центробанк принял решение устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам.

Эксперт напомнил, что официальные курсы валют от Центробанка используются для расчета таможенных пошлин, отчетности и расчета налогов в иностранной валюте. Поэтому добавление новых валют в список ЦБ может говорить о потенциальных планах расширения торговых отношений с этими странами.

— Курсы многих других валют ранее уже присутствовали в статистике ЦБ, этим решением они лишь расширяют уже имеющийся список до 43 различных валют, поэтому никакого политического подтекста здесь нет, — пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

18 января стало известно, что перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены: дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт, катарский риал, передает Царьград.

Центробанк России на данный момент не планирует дальнейшего смягчения введенных весной этого года валютных ограничений.