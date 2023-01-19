Листовки с призывом к сотрудничеству с российскими спецслужбами появились возле посольства США в Москве

Фото: Вечерняя Москва

Москва, Большой Девятинский переулок, 8 Карта всех событий

Около посольства США в столице неизвестные распространили листовки, предположительно, с призывом к иностранным гражданам сотрудничать с российскими спецслужбами. Об этом «Вечерней Москве» стало известно в среду, 18 января.

На плакатах, которые расклеили на столбах и положили под «дворники» автомобилей посольства, изображены виды Кремля и написано приветствие на английском языке «Добро пожаловать в нашу мирную страну. За счет заведения, ФСБ». QR-код на изображении ведет на сайт ФСБ.

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В пресс-службе ведомства появление этих объявлений в центре столицы комментировать отказались.

По мнению источника «ВМ», данная мера может оказаться ответом на деятельность американских спецслужб, которые провели подобную акцию весной 2022 года в Вашингтоне. Таргетированная реклама, которая появлялась в соцсетях только в окрестностях и на территории посольства РФ с США, призывала сотрудничать с американской разведкой.

Разнообразные акции у посольств различных стран на фоне вооруженного конфликта на Украине происходят регулярно. Весной 2022 сообщалось о том, что возле здания российского посольства в Швеции появились плакаты, призывающие сотрудников сдаться, а осенью того же года в Польше неизвестные пытались атаковать посольство РФ.