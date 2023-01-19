Врач Федулова назвала четыре главные ошибки при лечении ангины

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Оториноларинголог Видновской РКБ Оксана Федулова рассказала, какие ошибки при лечении ангины могут усугубить ситуацию.

По словам эксперта, ангина — это острое воспаление небных миндалин, которое протекает достаточно тяжело. Ни в коем случае нельзя переносить болезнь на ногах, это может привести к серьезным осложнениям.

Еще одной серьезной ошибкой, по словам специалиста, является отказ от антибиотиков. Именно при таком заболевании, как ангина, антибактериальные средства используются во всех случаях. Но не стоит назначать их себе самостоятельно. Препарат и дозировку должен определить врач.

Крайне опасно прекращение приема антибиотиков после минимальных улучшений самочувствия. По словам эксперта, это связано с тем, что неполное уничтожение микробов приведет к их повторному размножению, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее терапевты предупредили, что если человек одевается не в соответствии с метеоусловиями, риск заболеть ангиной, гриппом и ОРВИ увеличивается, передает ФАН.

По данным Минздрава, более 70 процентов россиян принимают антибиотики неправильно, потому что пытаются лечиться самостоятельно. Однако это может быть чревато опасными последствиями. О том, как правильно принимать такие лекарства, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.