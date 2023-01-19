Степан Орлов: Программа создания мест приложения труда расширяет возможности творческих людей

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Подписанные в 2022 году соглашения по созданию мест приложения труда позволяют развивать возможности для производственной и социальной сферы, а также представителей творческих профессий. Об этом сообщил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов в четверг, 19 января.

— Программа создания мест приложения труда направлена на то, чтобы в районах, где ведется активная жилая застройка, люди могли найти работу рядом с домом. При этом очень важно создавать возможности для представителей всех сфер и отраслей, — сказал он.

Орлов добавил, что хорошим примером такого подхода является бывшая промзона ЗИЛ. Сегодня на ней помимо жилья и социальной инфраструктуры строится Музей искусств. По словам парламентария, подобный путь развития бывших заводских территорий уже проверенный путь во многих мегаполисах мира, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Степан Орлов заявил, что единые стандарты для строительства объектов социальной инфраструктуры позволяют улучшить качество работы данной сферы. По его словам, в Москве, несмотря на санкционное давление, не снижаются темпы возведения объектов образования и иных объектов.