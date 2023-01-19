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«Все ходим под богом»: мать Костомарова прокомментировала возможное отключение сына от ЭКМО

Ирина Игнатенко
Общество
«Все ходим под богом»: мать Костомарова прокомментировала возможное отключение сына от ЭКМО
Фото: Youtube / Кубань 24

Семья фигуриста Романа Костомарова надеется на лучшее и благодарна за поддержку со стороны всех, кто переживает за него. Об этом сообщила мать спортсмена Валентина Костомарова.

По ее словам, она пока не навещала сына в больнице, а информацию о его состоянии в основном узнает от его супруги Оксаны Домниной.

Что касается возможного отключения от ЭКМО, женщина отметила, что врачи лучше знают, как поступить правильно.

— Слава богу, врачи лучше знают. Мы все ходим под богом. Спасибо всем большое, мы все переживаем, — добавила мать фигуриста в комментарии «360».

Фигуриста Романа Костомарова госпитализировали 10 января с пневмонией. Спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где он находится сейчас, передает ФАН.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, Костомаров на новогодних праздниках принимал участие в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках, что могло стать шоком для организма.

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