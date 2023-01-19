Продлить абонементы на парковки со шлагбаумом в Москве на февраль можно до 26 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Чтобы сохранить свое парковочное место со шлагбаумом, москвичи могут продлить абонементы до 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» в четверг, 19 января.

— Места, на которые абонементы не продлили, поступят в общую продажу. Если на нужной вам парковке сейчас нет свободных мест, проверьте их наличие с 27 января, — говорится в сообщении.

При наличии свободных мест граждане могут их приобрести до 10 февраля включительно, а сами абонементы оформляются только на карту «Тройка».

Недавно в приложении «Парковки России» появились новые функции. Теперь на карте в реальном времени отображаются свободные электрозарядки, а для удобства пользователей в сервисе начал работу чат-бот Александра.

Москвичи воспользовались услугой оплаты стоянки в мобильном приложении «Парковки России» более 64 тысяч раз за 2022 год. С помощью сервиса горожане могут оплатить как городские стоянки, так и парковки у торговых центров. В этом году список доступных точек пополнили еще 28 автостоянок.