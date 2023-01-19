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Мужчина с помощью дубликата ключа проник в квартиру и украл ювелирные украшения на 224 тысячи рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина с помощью дубликата ключа проник в квартиру и украл ювелирные украшения на 224 тысячи рублей
Фото: shutterstock
Московская область, Подольск, бульвар 65-летия Победы Карта всех событий

В Подмосковье мужчина изготовил дубликат ключа и с помощью него обокрал квартиру местной жительницы. Об этом стало известно в четверг, 19 января.

Преступление произошло в подмосковном городе Подольск, в жилом доме на бульваре 65-летия Победы. Злоумышленник изготовил дубликат ключа, залез в квартиру пострадавшей, и вынес золотую цепочку и кольца. Нанесенный ущерб превысил 224 тысячи рублей. Обнаружив пропажу украшений, 47-летняя хозяйка обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала подозреваемого. Им оказался 44-летний уроженец Ростовской области. На момент поимки похищенное он сдал в скупку, а деньги потратил наличные нужды.

Как сообщило агенство городских новостей «Москва», фигурант находится под подпиской о невыезде.

Других воров задержали в подмосковном городе Жуковский. Два брата занимались кражами велосипедов. От их действий пострадали как минимум три человека.

Подмосковье Московская область Подольск Преступления Уголовные дела
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