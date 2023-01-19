Серийных угонщиков велосипедов поймали в Подмосковье
Сотрудники подмосковной полиции задержали двух братьев, которых подозревают в серии угонов велосипедов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 19 января.
По ее словам, 33-летний мужчина проник на подземную парковку многоквартирного дома на улице Гудкова в городском округе Жуковский, имея при себе кусачки. При помощи инструмента он перерезал противоугонный трос велосипеда и скрылся.
Позже выяснилось, что спустя несколько дней мужчина вместе с братом совершил аналогичное преступление у жилого дома на улице Гагарина. Злоумышленники в тот день украли два велосипеда, припаркованных в соседних подъездах дома.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Вскоре подозреваемых задержали в Москве. Злоумышленники рассказали, что украденное продали, а деньги потратили на личные нужды. Фигурантов заключили под стражу.
Другая похожая история также произошла в городе Жуковском. Задержанный полицией злоумышленник промышлял воровством велосипедов, но попался на краже телефона.