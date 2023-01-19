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Серийных угонщиков велосипедов поймали в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Серийных угонщиков велосипедов поймали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Жуковский, улица Гагарина Карта всех событий

Сотрудники подмосковной полиции задержали двух братьев, которых подозревают в серии угонов велосипедов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в четверг, 19 января.

По ее словам, 33-летний мужчина проник на подземную парковку многоквартирного дома на улице Гудкова в городском округе Жуковский, имея при себе кусачки. При помощи инструмента он перерезал противоугонный трос велосипеда и скрылся.

Позже выяснилось, что спустя несколько дней мужчина вместе с братом совершил аналогичное преступление у жилого дома на улице Гагарина. Злоумышленники в тот день украли два велосипеда, припаркованных в соседних подъездах дома.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Вскоре подозреваемых задержали в Москве. Злоумышленники рассказали, что украденное продали, а деньги потратили на личные нужды. Фигурантов заключили под стражу.

Другая похожая история также произошла в городе Жуковском. Задержанный полицией злоумышленник промышлял воровством велосипедов, но попался на краже телефона.

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