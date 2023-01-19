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Эксперт рассказал о трендах туристической отрасли в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал о трендах туристической отрасли в 2023 году
Фото: Pixabay

О трендах туристической отрасли в 2023 году рассказал доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Роман Гареев.

Среди популярных направлений внутреннего туризма Гареев выделил Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Подмосковье, Дагестан. По его словам, преимущественно это будет самостоятельный туризм выходного дня на небольшие расстояния с переездами на личном автотранспорте или поездах.

Эксперт предположил, что вырастет спрос на круизный туризм, который позволяет охватить сразу множество регионов и городов.

Что касается заграничных путешествий, то по-прежнему будут пользоваться популярностью Турция и Египет. Кроме того, к ним добавятся Марокко, Тунис и Индия, которые в прошедшем году были в основном закрыты для массового туризма.

Отдельным трендом станет шопинг-туризм в связи с уходом с российского рынка многих брендов, передает aif.ru.

Московская область вошла в число лидеров национального туристического рейтинга в 2022 году. Регион значительно улучшил свои показатели в прошлом году, в том числе и по приему туристов, передает РИАМО.

Февральские праздники входят в число «высоких дат» для путешествий. Они всегда пользуются большим спросом, поэтому в праздничные дни стоимость поездки возрастет на 35 процентов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

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