Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана

Фото: Администрация президента РФ

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента страны и назначил на 19 марта внеочередные выборы парламентариев. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в его пресс-службе.

— Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года, — сообщили в администрации политика.

Во вторник, 17 января, власти Казахстана внесли поправки в установленные правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, в том числе для граждан Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В тексте документа говорится, что отныне срок пребывания для иммигрантов без визы на территории республики не может составлять более 30 дней со дня пересечения границы государства, в общей сложности — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

В свою очередь для иммигрантов из стран — участников ЕАЭС разрешается пребывать в Казахстане 90 календарных дней со дня приезда в республику. Представители этой категории могут оставаться в государстве на протяжении 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.