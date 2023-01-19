Песков прокомментировал слова Зеленского, усомнившегося в существовании Путина

Фото: Администрация президента РФ

Россия и ее президент Владимир Путин есть и будут — чем скорее украинское руководство осознает это, тем лучше станет для Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 19 января.

— Чем раньше он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. «ВМ») осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина, — сказал Песков, комментируя слова украинского лидера, усомнившегося в существовании Путина.

Представитель Кремля добавил, что требования Москвы по ситуации будут так или иначе будут достигнуты. В связи с этим он порекомендовал украинскому руководству как можно скорее сделать это, что позволит быстрее восстановить Украину, передает РИА Новости.

Владимир Зеленский заявил о сомнении в существовании Владимира Путина в процессе «Украинского завтрака» в Давосе 19 января. По его словам, он не знает, кто в настоящий момент принимает решения в России, что создает непонимание, с кем именно ему нужно проводить переговоры.