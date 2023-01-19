«Позор тебе!»: Уилла Смита раскритиковали за песню на русском

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Американский актер Уилл Смит выложил на своей странице в социальных сетях видеоролик с русскоязычным треком исполнителя Xcho.

На кадрах показан процесс съемки игрушечной машины, которая впоследствии на видео выглядит как настоящая. Подписчики знаменитости поделились на два лагеря — первые возмутились выбором аудиосопровождения.

«Почему ты выложил российскую музыку? Ты поддерживаешь Россию?»; «Позорно выкладывать музыку на русском!»; «Ты должен был выбрать другую песню!»; «Позор тебе!» — написали они.

Вторые же поддержали Смита и были приятно удивлены неожиданным выбором трека.

«Респект и уважение, братан!»; «Крутая песня, крутое видео, крутой Уилл!»; «Россия повсюду! Великая держава! И ничего с этим не поделать», — заявили пользователи.

Такой же критике подвергся недавно и модный дом Dior, который опубликовал рекламу новой рождественской коллекции. Некоторые подписчики сразу же заметили, что новая коллекция словно отдает дань русской культуре и природе.