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Приметы и советы

«Какой позор!»: Dior раскритиковали за новую коллекцию в русском стиле

Лейла Алиева
Общество
«Какой позор!»: Dior раскритиковали за новую коллекцию в русском стиле
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Модный дом Dior подвергся критике после публикации рекламы новой рождественской коллекции. Свое мнение пользователи выразили в комментариях в официальном аккаунте бренда в социальных сетях.

— В этом ледяном царстве собраны неземные вещи, созданные Марией Грацией Кьюри, которые воплощают в себе чудеса праздничного сезона. Из снега появляется множество безупречных кружевных платьев и аксессуаров из круизной коллекции, — подписали видео представители бренда.

Некоторые подписчики сразу же заметили, что новая коллекция словно отдает дань русской культуре и природе.

«Как можно сейчас рекламировать Россию?!»; «Какой позор, Диор! Продвижение стиля страны, которую Европейский парламент объявил террористической страной»; «Обалдеть, без русских никуда», — прокомментировали публикацию пользователи.

Другой бренд одежды — H&M — в сентябре опроверг информацию о поставках новой коллекции на территорию России. Представители компании подчеркнули, что все функционирующие точки на территории РФ занимаются лишь распродажей оставшегося товара. В октябре шведская компания приступила к закрытию своих магазинов в РФ.

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