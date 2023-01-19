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Приметы и советы

Тела двух мужчин обнаружили в квартире жилого дома на западе Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Тела двух мужчин обнаружили в квартире жилого дома на западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, посёлок Внуково, Центральная улица Карта всех событий

В Западном административном округе в квартире жилого дома обнаружили тела двух мужчин. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 19 января.

По ее словам, тела двух мужчин нашли без внешних признаков насильственной смерти.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов прибыл заместитель солнцевского межрайонного прокурора Эрмен Ялбаков.

Нефедова подчеркнула, что ведомство взяло контроль над установлением всех обстоятельств произошедшего, а также над ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тел.

Похожая история произошла на северо-востоке Москвы. Тела двоих мужчин обнаружили в номере отеля. Специалисты не выявили на них следов насильственной смерти.

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