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Приметы и советы

Песков сообщил, что Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение

Александр Афонин
Общество
Песков сообщил, что Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение
Фото: Администрация президента РФ

Согласно традиции, президент России Владимир Путин окунулся в прорубь на праздник Крещения в Подмосковье. Об этом в четверг, 19 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что сегодня праздник Крещения. Президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. На этот раз никаких видео- или фотоматериалов нет, просто сообщаем, что он последовал своей традиции, — цитирует Пескова РИА Новости.

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. Одна из главных традиций праздника — погружение в прорубь с освященной водой. О том, где в столице буду организованы места для крещенских купаний в 2023 году, и о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, председатель правления Ассоциации производителей питьевой воды в розлив Артем Старостин рассказал «ВМ» о результатах научных исследований чудодейственных свойств крещенской воды. По словам эксперта, соответствующая работа проводилась еще в 2007 году.

Подмосковье Владимир Путин Крещение
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