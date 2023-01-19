Младшая дочь Екатерины Стриженовой выходит замуж

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Почти восемь лет младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Саша встречается с Антоном Чурековым, а месяц назад молодой человек сделал ей предложение руки и сердца.

— Если честно, уже почти месяц, как я сказала «да». Позади — огромная совместная история, впереди — целая совместная жизнь, — написала она на личной странице в социальных сетях.

Подписчики девушки сразу же поздравили ее с таким важным событием.

«Поздравляю, дорогие! Как я рада за вас!»; «Сашуля, какие вы красивые! Ждем фото со свадьбы!»; «Боже, какие прекрасные новости!»; «Прекрасная пара, счастья вам!», — написали пользователи Сети.

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