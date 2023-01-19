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Bloomberg: Нефть из России смешивают в Сингапуре и реэкспортируют по всему миру

Евгений Жуков
Общество
Bloomberg: Нефть из России смешивают в Сингапуре и реэкспортируют по всему миру
Фото: depositphotos

Российская нефть смешивается в Сингапуре с сырьем из других источников, после чего реэкспортируется по всему миру. О том, что Россия нашла лазейку для поставок нефти в обход санкций, сообщило агентство Bloomberg в четверг, 19 января.

В материале говорится, что спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет. Дешевый российский ресурс выгодно смешивать с поставками из других источников, поскольку это помогает скрыть происхождение грузов, утверждает агентство.

В свою очередь правительство Сингапура не запретило импорт российской нефти или нефтепродуктов несмотря на то что коммерческим фирмам запрещено иметь дело с продукцией и компаниями из РФ.

По сведениям судоходной организации Vortexa Ltd., сингапурские терминалы в декабре прошлого года приняли в два раза больше объемов российской нефти и мазута по сравнению с прошлым годом.

Азиатский рынок для России станет прекрасной альтернативой Европе, куда можно поставлять не только нефтепродукты, но и другое сырье. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал доктор экономических наук Леонид Холод, комментируя новость о том, что китайские супертанкеры начали перевозить российскую нефть в Азию.

Нефть Сингапур Россия
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