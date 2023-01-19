Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище в Тбилиси

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Народного артиста Грузинской ССР Вахтанга Кикабидзе похоронили на Верийском кладбище Тбилиси в четверг, 19 января.

Гроб с телом именитого актера вынесли из большого зала тбилисской филармонии в 14:00 по московскому времени. В здании филармонии с самого утра проходила гражданская панихида.

Проститься с легендой грузинского и советского кино пришли сотни людей. В последний путь Кикабидзе проводили овациями. Кроме того, митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари владыка Николоз озвучил соболезнования семье актера от Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, передает ТАСС.

Вахтанг Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР, народный артист Грузии. Также за свою жизнь он был удостоен множества наград как в Грузии, так и в других странах.

Близкая подруга именитого актера Нана Келаптришвили рассказала, что последние годы Кикабидзе тяжело болел. Через день он был вынужден делать диализ из-за почечной недостаточности. Однако актер все равно продолжал выступать.