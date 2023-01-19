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Риэлтор назвал самые дорогие и самые дешевые районы Москвы

Игорь Синельников
Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Город
Риэлтор назвал самые дорогие и самые дешевые районы Москвы
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Стоимость квартиры в Москве сильно зависит от района, в котором она расположена. Риэлтор Олег Бендриков назвал в беседе с «Вечерней Москвой» самые дорогие и самые дешевые районы столицы.

— Весь центр дорогой: например, тот же район Хамовники. Запад и юго-запад дорогие — все квартиры там стоят недешево, в среднем 320-350 тысяч за квадратный метр. Там жили профессора, военные, поэтому и сложились такие высокие цены, — рассказал он.

Также довольно дорогим районом собеседник «ВМ» назвал Некрасовку, квартиры там часто стоят под 300 тысяч рублей за квадратный метр. Наиболее дешевую недвижимость следует искать на юго-восточном направлении: например, в Выхино. Дороже продаются квартиры в районе Марьино.

Однако существует общее для всех районов правило: открытие станции метро всегда повышает стоимость недвижимости вокруг. Это правило можно использовать на пользу себе. Например, посмотреть, в каком районе появится станция метро и приобрести там квартиру заранее, пока она не успела вырасти в цене.

Подробнее о покупке недвижимости в Москве и о том, как на этом сэкономить — в материале «Вечерней Москве».

В 2022 году стройкомплекс Москвы завершил строительство более 800 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации, темпы строительства и переселения продолжают расти.

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