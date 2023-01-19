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Боррель: ЕС полностью освободится от российских энергоресурсов в 2023 году

Евгений Белоусов
В мире
Боррель: ЕС полностью освободится от российских энергоресурсов в 2023 году
Фото: flickr/european_parliament

Весь Евросоюз (ЕС) сможет окончательно избавиться от российских энергоресурсов уже до конца этого года. Такое заявление сделал в четверг, 19 января, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— К концу года все страны избавятся полностью от энергетических ресурсов России. Возможно, Венгрия станет исключением по политическим причинам, — заявил он.

Боррель пообещал, что экономика России заплатит высокую цену за украинский конфликт, передает ТАСС.

Россия может возобновить поставки электроэнергии в Европу, в том числе в Финляндию и прибалтийские страны. Прогноз «Системного оператора» свидетельствует, что страна может поставить в Финляндию до четырех миллиардов киловатт электроэнергии в час в 2023 году.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что у ЕС достаточно средств, чтобы преодолеть энергетический кризис, с которым он столкнулся в связи с прекращением поставок российских энергоресурсов. Что касается альтернативных путей получения газа и нефти, есть ряд стран, с которыми ЕС уже начал сотрудничать по этим вопросам, отмечает эксперт.

Евросоюз (ЕС) Жозеп Боррель Россия
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