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Дания передаст Украине 19 гаубиц Caesar

Евгений Жуков
В мире
Дания передаст Украине 19 гаубиц Caesar
Фото: depositphotos

Руководство Дании приняло решение о передаче украинской стороне 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar французского производства. Соответствующая публикация появилась на сайте датского министерства обороны в четверг, 19 января.

По словам главы оборонного ведомства Дании Якоба Эллеманна-Йенсена, которые приводятся в документе, Копенгаген на постоянной основе контактировал с Киевом по поводу артиллерийского вооружения. Министр также выразил радость, что ведомство получило поддержку от датского парламента в вопросе передачи гаубиц Caesar Украине.

Эллеманн-Йенсен подчеркнул, что не сомневается в потребности Украины в САУ, «даже если с системой все еще есть технические проблемы», передает Газета.ru.

До этого бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует нажиться на текущем военном конфликте и существенно улучшить материальное положение своих западных кураторов.

В свою очередь член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что поставки оружия США на Украину создали новый черный рынок в Европе.

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