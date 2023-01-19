Москвичей пригласили на мероприятия в рамках Рождественских образовательных чтений

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Москвичей пригласили на два мероприятия, которые пройдут в рамках 31-х Международных Рождественских образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ и рекламы Москвы.

Оба мероприятия состоятся 26 января.

Так, с 10:00 до 11:00 в этот день в Красном зале Храма Христа Спасителя пройдет конференция «Строительство храмов: перспективы в эпоху перемен».

Кроме того, с 10:00 до 16:00 в здании правительства Москвы XIII состоится Международная научно-практическая конференция «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества».

Мероприятия будут проходить при поддержке Департамента нацполитики и межрегиональных связей столицы.

Недавно на территории музея-заповедника «Царицыно» завершилась реставрация интерьеров храма Иконы Божией Матери «Живоносный источник». В ходе работ специалисты привели в порядок живопись, отреставрировали кирпичную кладку стен и сводов, воссоздали штукатурку, а также позолотили лепнину. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения — оно расположено по адресу улица Дольская, владение 2.