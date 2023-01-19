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Приметы и советы

Психолог объяснила, почему мужчины могут позволять себе харассмент

Евгений Белоусов
Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Психолог объяснила, почему мужчины могут позволять себе харассмент
Фото: Pexels

За проявлением харассмента со стороны мужчин могут скрываться различные проблемы и травмы из детства. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог Наталья Наумова.

— Мужчина ведет себя подобным образом, потому что в детстве его подавлял кто-то из взрослых. Он нервничал, начинал кричать или впадал в истерику, будучи ребенком. Теперь он хочет увидеть такие же паттерны от женщин, — объяснила она.

По слова собеседницы «ВМ», при должном отпоре мужчина может приходить в себя и понимает, что он уже не ребенок. Однако чаще такие люди просто находят себе новую жертву для давления.

Игнорирование проблем партнера и абьюз со стороны второй половинки являются «звоночками», сигнализирующими о том, что паре суждено расстаться. Такое мнение выразила психолог Юлия Жукова.

После выходных бывает не так просто вернуться к трудовым будням и графику. Однако можно минимизировать проблемы и дискомфорт. О том, как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Береснева.

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