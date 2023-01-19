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Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат

Евгений Белоусов
Общество
Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 150 миллиардов рублей будет направлено в 2023 году на индексацию социальных выплат. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе российского Минфина.

— Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9 процента с 1 февраля 2023 года составят 152,4 миллиарда рублей. Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты, — рассказали в министерстве.

Министерство финансов также сообщило об увеличении материнского капитала, в этом году на первого ребенка он составит 587 тысяч рублей, а на второго — 775,6 тысячи, говорится Telegram-канале «Минфин России».

С момента реализации программы материнского капитала более 8,2 миллиона российских семей воспользовались им для улучшения жилищных условий. Около 5,4 миллиона семей применили средства для частичного или полного погашения кредитов.

До этого сообщалось, что Социальный фонд России одобрил единое пособие на 80 тысяч детей в возрасте до 17 лет. Новая практика заменила нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки.

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