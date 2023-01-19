Генерал Соболев оправдался перед Кадыровым за свои слова про запрет бороды

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Депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев оправдался после своих слов о запрете бороды в армии после критики со стороны главы Чечни Рамзан Кадыров.

— Если военные носят бороду по религиозным соображениям, то это не то, что допустимо, это необходимо, потому что это как-то их сплачивает, — заявил Соболев.

Соболев рассказал, что недавно был на смотре сформированного в Чечне полка. Присутствовал на смотре и сам Кадыров. Все солдаты были с бородами, но никто не был против, включая Соболева, утверждает генерал-лейтенант.

Депутат лишь хотел просто напомнить солдатам о необходимости «быть в нормальном виде», передает слова Соболева РБК.

Кадыров высмеял Виктора Соболева, напомнившего, что по уставу ношение бороды в армии запрещено. Глава Чечни заявил, что солдаты сражаются на передовой, где им некогда бросать оружие и бриться. Более того, солдаты-мусульмане, напомнил Кадыров, носят бороды по религиозным соображениям.

Недавно у Кадырова произошел конфликт генералом Владимиром Болдыревым, который ранее возглавлял Сухопутные войска. Глава Чечни обвинил военного в плохой работе, за которую того якобы понизили.

Вскоре сам Болдырев ответил на критику и напомнил, что никто его в должности не понижал. Он, пояснил военный, просто был переведен на равнозначную должность.