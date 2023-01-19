Минцифры назвало дату начала приема отсрочек от призыва для IT-специалистов

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Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва на срочную службу для IT-специалистов стартует 23 января. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

— Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке, — говорится в сообщении.

Для предоставления отсрочки сотрудникам необходимо успеть подать заявления с 23 января по 6 февраля через Госуслуги. После этого до 9 февраля работодателям необходимо будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры через Госуслуги.

Отсрочка будет предоставлена гражданам России в возрасте от 18 до 27 лет, которые работают по трудовому договору. Также необходимо иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку.

Отсрочка предоставляется только тем сотрудникам, которые работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев, говорится в Telegram-канале «Минцифры России».

С инициативой повысить призывной возраст россиян 21 декабря выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По его словам, принятие подобной меры позволит обеспечить дальнейшее развитие вооруженных сил страны.

На следующий день глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что данное решение может быть закреплено в российском законодательстве уже в 2023 году. Однако для внедрения новых мер необходимо внести изменения в существующие законы.

Позднее Картаполов уточнил, что весенний призыв в России в 2023 году, скорее всего, будет проведен по старым правилам, без увеличения возраста призывников.